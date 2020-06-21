СЛОМАЛА ИНТЕРНЕТ ⟩ Рианна в кружевном белье показала свои формы в самых выгодных ракурсах

На популярную исполнительницу Рианну фанаты готовы смотреть часами, ведь такой фигурой может похвастаться не каждая девушка. Но певица всё делает ещё лучше, постоянно снимаясь в нижнем белье, одно другого откровеннее. В этот раз девушка поделилась новостями — у бренда Savage x Fenty появился новый комплект из жёлтого кружева. Для лучшей покупаемости Рианна продемонстрировала его на себе — и меньше чем за сутки бельё раскупили.
На новых фото певица снова позировала на веранде с живописным видом на пальмы. Чтобы не отвлекать подписчиков от соблазнительного кружевного белья, певица надела минимум украшений и сделала неяркий макияж. Но одного звезда не учла — все взгляды на фото притягивал отнюдь не новенький комплект, а шикарная фигура исполнительницы. Именно на это и указали фанаты в комментариях под постом.
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