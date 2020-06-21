ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Видео: эстонская модель Валерия Васильева рассказала о захватывающем кинопроекте, который она сама и придумала

Эта юная и красивая девушка - модель и дизайнер Валерия Васильева. Она только что окончила гимназию, но уже победила во многих конкурсах красоты, создала несколько ярких молодежных коллекций и делает первые шаги в киноиндустрии. Ее планы - покорить Голливуд и, возможно, оставить отпечаток своей руки на аллее звезд. Амбициозно? Да, но, кажется, что у нее все получится.
Мы уже писали о загадочном автомобиле Fake Taxi, который многие наши читатели видели на улицах Таллинна. Это такси, на котором красовалась такая же наклейка, как и у известного порносайта, было замечено на парковке таллиннского аэропорта. И в него садилась ослепительная Валерия.
Оказалось, что в Таллинне снимается кино! С режиссером Евгением Ильиным вы уже могли посмотреть и послушать интервью на нашем портале, сегодня же мы поговорили с автором идеи этого фееричного кинопроекта - Валерией Васильевой. Модель и королева красоты выступает и в роли идейного вдохновителя, и в роли сценариста, и в роли актрисы, и в роли продюсера.
Модель Валерия Васильева
Konstantin Sednev / Postimees Grupp
Фильм, как рассказала девушка, называется School Hollywood. Название говорит само за себя, а идея проста: в Эстонии сложно пробиться молодым и талантливым, и Валерия решила представить, как было бы, если бы в Таллинне существовала специальная школа, которая давала бы путевку в жизнь молодым дарованиям.
О своем действительно крутом проекте, актерах и съемках, о себе и своих грандиозных планах Валерия Васильева рассказала нашему порталу. Кстати, премьера этого молодежного фильма не за горами
Смотрите интервью с Валерией и любуйтесь молодой и талантливой девушкой!