ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Видео: эстонская модель Валерия Васильева рассказала о захватывающем кинопроекте, который она сама и придумала

Мы уже писали о загадочном автомобиле Fake Taxi, который многие наши читатели видели на улицах Таллинна. Это такси, на котором красовалась такая же наклейка, как и у известного порносайта, было замечено на парковке таллиннского аэропорта. И в него садилась ослепительная Валерия.

Модель Валерия Васильева ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Оказалось, что в Таллинне снимается кино! С режиссером Евгением Ильиным вы уже могли посмотреть и послушать интервью на нашем портале, сегодня же мы поговорили с автором идеи этого фееричного кинопроекта - Валерией Васильевой. Модель и королева красоты выступает и в роли идейного вдохновителя, и в роли сценариста, и в роли актрисы, и в роли продюсера.

Модель Валерия Васильева Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Фильм, как рассказала девушка, называется School Hollywood. Название говорит само за себя, а идея проста: в Эстонии сложно пробиться молодым и талантливым, и Валерия решила представить, как было бы, если бы в Таллинне существовала специальная школа, которая давала бы путевку в жизнь молодым дарованиям.

За плечами у Валерии множество фотосессий ФОТО: личный архив

О своем действительно крутом проекте, актерах и съемках, о себе и своих грандиозных планах Валерия Васильева рассказала нашему порталу. Кстати, премьера этого молодежного фильма не за горами