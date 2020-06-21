ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Популярный эстонский певец опубликовал неожиданное фото, чем заинтриговал всех

Уудо Сепп не так давно заявил, что делает первые шаги на ниве недвижимости, но он так же продолжает интриговать поклонников и местные СМИ.

В марте 23-летний Уудо официально объявил, что его отношения с юной прелестницей Келли Кивимаа закончены. Но буквально две недели назад в Instagram певца появилась их совместная фотография - сладкая парочка на выпускном красотки. Значит ли это, что любовь не ушла?

Однако через некоторое время фотография была удалена из Instagram певца, как и многие другие фотографии Келли и Уудо. Снова ссора? Но снимок был, и мы его видели!

Что же дальше? Следим за ситуацией и желаем молодым и горячим всего наилучшего!