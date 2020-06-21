КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ? ⟩ Тайна за семью печатями: предполагаемые любовницы принца Уильяма

21 июня принцу Уильяму исполняется 38 лет. К этому рубежу он подошел в статусе верного мужа и многодетного отца. И все бы ничего, но западные журналисты то и дело сообщают об изменах будущего короля. То принца заметят с моделью во время отпуска на горнолыжном курорте, то появятся слухи о его тайном романе с подругой Кейт Миддлтон.

Королевская семья всеми силами пытается сохранить идеальную репутацию Уильяма, ведь когда-нибудь ему придется занять престол. Однако мы решили вспомнить все случаи, когда принца обвиняли в изменах Кейт Миддлтон.

Джессика Крейг

Джессику часто называют первой любовью принца Уильяма. Наследник английского престола познакомился с девушкой, когда ему было всего 16 лет. Уже тогда Крейг очаровала Уильяма, но роман закончился, так толком и не начавшись. Принц поступил в Сент-Эндрюсский университет, где познакомился с Кейт Миддлтон.