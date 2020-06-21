СМЕЛО! ⟩ Леди Гага вышла за кофе, но ее образ шокировал Сеть

Певица Леди Гага вышла за кофе со своим женихом - предпринимателем Майклом Полански, видимо, в домашней экипировке. Но тут парочку подловили папарацци, и все смогли увидеть, что эпатажная звезда снова не надела брюки, а разгуливает по голливудским бульварам в одних трусах. Спасибо, что накинула свитшот!
Без брюк - это ее любимый прикид, так она появлялась на публике и ранее. Короче, никого не увидел и пятничный образ певицы, пишет Elu24 со ссылкой на Harpers Bazaar.
Гага и Полански вышли в масках, значит, коронавирус в США еще свирепствует.
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