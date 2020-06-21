ОТДЫХ ПО-НОВОМУ ⟩ Рассказ первого немецкого туриста из Испании: отдыхающих ожидает «экстремальная гостиничная гигиена»

Рассказ одной из них - Атики Шуберт, представляющей CNN, редакция «ТУРПРОМА» приводит в сокращенном варианте, отобрав самые интересные для туристов факты.

«Сейчас время завтрака, что означает, что мне нужно проверить температуру, надеть маску для лица, продезинфицировать руки спиртовым средством и надеть полиэтиленовые одноразовые перчатки. Вот и все, пока я не выпила кофе», - описывает свои первые ощущения журналистка. Действие происходит в отеле Riu Concordia, входящего в крупную гостиничную сеть со штаб-квартирой как раз на испанском острове Майорка.

Именно этот отель был специально выбран, чтобы протестировать разработанные властями протоколы против распространения коронавируса, на примере большой группы немецких туристов. Отель был полностью забронирован немецким подразделением туроператора TUI, первые рейсы компании из Германии на Майорку были распроданы в течение 36 часов, рассказали в компании.

Первый чартер из Германии прилетел в Испанию ФОТО: 3WYAS

Считается, что если эксперимент пройдет удачно, этот опыт поможет скорейшему возобновлению туристического сектора экономики Испании. «Мир будет рассматривать нас как пример для подражания. Положительный пример», - завил CNN директор отеля Серхио Наварро.

Для этого RIU Hotels инвестировала средства во множество новых протоколов безопасности. «В нашем лобби тепловизионная камера сканирует гостей, когда они входят через раздвижные двери: если температура вашего тела в пределах нормы, то для вас загорится зеленый свет, приглашая войти. Но если ваша температура превысит норму, то загорится красный сигнал тревоги», - пояснил г-н Наварро.

Вход в отель ФОТО: 3WAYS

«Тем не менее, когда во время моего кофе раздается сигнал тревоги, я как и другие туристы на мгновение испугалась - не поймала ли тепловизионная камера кого-то, пытающегося пробраться в отель с лихорадкой коронавируса. Однако в этот раз все оказалось проще – проходила проверка пожарная сигнализация», - описывает свои эмоции журналистка.

Все на пляж! ФОТО: 3WAYS

Несмотря на кучу введенных в отеле ограничений, персонал «неумолимо веселый», либо умело делает такой вид. «Когда я говорю официанту, что завтракаю в одиночестве, он поздравляет меня с выбором «самого безопасного варианта». И действительно, мои столовые приборы надежно запечатаны в одноразовую упаковку, а вокруг столика нанесены знаки, напоминающие мне остановиться в двух метрах от других гостей. Однако навигация по шведскому столу сложна, особенно с непривычки: нужно следовать за красными стрелками на полу, чтобы избежать столкновения с другими гостями, но как и следовало ожидать, я ушла не в ту сторону, пытаясь добраться до фруктов. Тут же улыбающийся сопровождающий любезно направляет меня обратно к круассанам и выпечке, которые я пыталась избежать. Но вернуться туда мне позволили лишь после того, как дали мне ещё одну порцию дезинфицирующего геля», - вот такие приключения в ресторане во время завтрака.

Завтрак в масках - вам нравится? ФОТО: 3WAYS

«Выходя из зоны для завтрака, я спотыкаюсь о швабры не менее чем двух уборщиц в фартуках, которые яростно дезинфицирующих полы. После одна из них приступает к дезинфекции горшечных пальм в холле с помощью спиртового спрея», - рассказывает очевидец.

А вот все развлекательные заведения как в самом отеле, так и на острове в целом – закрыты. Не открылись и многие отели, как и сувенирные магазинчики. «Есть что-то печальное в том, чтобы видеть бары и клубы, заколоченные досками. Дощатый настил, который обычно был наполнен музыкой, устрашающе тих. Напротив сверкающей синевы нашего гостиничного бассейна, виден другой отель – пока ещё закрытый, с коричневым осадком на дне опорожненного бассейна. На променаде владелец магазина, торгующего пляжными аксессуарами и одеждой, сметает миниатюрные дюны песка, которые собрались у дверей магазина за время карантина. Он говорит, что пока не собирается ничего продавать – ему просто надоело сидеть дома», - так журналистка описывает ситуацию вокруг открытого отеля.

Первые немецкие туристы на испанском курорте ФОТО: 3WAYS

Впрочем, туристам всё равно нравится отдыхать, пусть и с таким количеством ограничений. Некоторые даже находят в этом свои плюсы. Главный из них – отсутствие толкотни и дефицита мест, особенно лежаков у бассейна и на пляже, а также отсутствие очередей в ресторанах.