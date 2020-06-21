КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Кто на фото: Алла Пугачева или эстонская певица Таня Михайлова-Саар

Таня поблагодарила поклонников за поздравления ко дню рождения, а те, в своб очередь, оставили восторженные комментарии. Большинство, конечно, отметили невероятное сходство с Примадонной в молодости.

Рыжая шевелюра, вьющиеся кудри и чисто «пугачевский» взгляд делают Таню копией Аллы Борисовны. Хотя в жизни две женщины вообще не похожи друг на друга.

Таня Михайлова-Саар или Алла Пугачева? ФОТО: Instagram