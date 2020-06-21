Вс, 21.06.2020
Привет, город Нарва! Смотрите, как здесь прошло открытие первого ресторана KFC СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1

КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Кто на фото: Алла Пугачева или эстонская певица Таня Михайлова-Саар

Таня Михайлова-Саар

ФОТО: Instagram

Эстонская певица Таня Михайлова-Саар опубликовала в Instagram фотографию, на которой изображена или она, или Алла Борисовна Пугачева. Подписчики недоумевают.

Таня поблагодарила поклонников за поздравления ко дню рождения, а те, в своб очередь, оставили восторженные комментарии. Большинство, конечно, отметили невероятное сходство с Примадонной в молодости.

Рыжая шевелюра, вьющиеся кудри и чисто «пугачевский» взгляд делают Таню копией Аллы Борисовны. Хотя в жизни две женщины вообще не похожи друг на друга.

Таня Михайлова-Саар или Алла Пугачева?

ФОТО: Instagram

Как вы считаете, Таня на этой фотографии действительно похожа на молодую Пугачеву?

НАВЕРХ