КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Кто на фото: Алла Пугачева или эстонская певица Таня Михайлова-Саар

Эстонская певица Таня Михайлова-Саар опубликовала в Instagram фотографию, на которой изображена или она, или Алла Борисовна Пугачева. Подписчики недоумевают.
Таня поблагодарила поклонников за поздравления ко дню рождения, а те, в своб очередь, оставили восторженные комментарии. Большинство, конечно, отметили невероятное сходство с Примадонной в молодости.
Рыжая шевелюра, вьющиеся кудри и чисто «пугачевский» взгляд делают Таню копией Аллы Борисовны. Хотя в жизни две женщины вообще не похожи друг на друга.
Как вы считаете, Таня на этой фотографии действительно похожа на молодую Пугачеву?