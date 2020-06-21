Видео с Ефремовым за несколько часов до аварии появилось в Сети

Российские СМИ опубликовали уникальные кадры последних часов перед смертельной аварией с Михаилом Ефремовым, пишет Topnews.
Закадровый голос, который принадлежит якобы катавшемуся рядом с артистом по ночной Москве водителю, рассказывает, как тот провел последнее время перед аварией. Источник на видео сообщил, что около двух ночи ему поступил вызов в район Кропоткинской станции метро. Водитель думал, что такси заказала пара с ребенком. Однако «вышел мужик в кепке, маске, перчатках», в котором водитель узнал Михаила Ефремова.
Во время всей поездки уже пьяный Ефремов, по словам водителя, пил пиво. Когда оно закончилось, актер попросил отвезти его в магазин. «Я отвез», - рассказал таксист, добавив, что после последовал за ним в магазин, увидев там, что актер ругается с продавщицей, которая не желает продать ему спиртное «в неположенное время».
Михаил Ефремов
скриншот видео