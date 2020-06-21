Вс, 21.06.2020
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Видео с Ефремовым за несколько часов до аварии появилось в Сети

Михаил Ефремов.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Российские СМИ опубликовали уникальные кадры последних часов перед смертельной аварией с Михаилом Ефремовым, пишет Topnews.

В Сети появилось видео с записью момента, когда за несколько часов перед ДТП актер Михаил Ефремов заходит в магазин. Запись была обнародована в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

Закадровый голос, который принадлежит якобы катавшемуся рядом с артистом по ночной Москве водителю, рассказывает, как тот провел последнее время перед аварией. Источник на видео сообщил, что около двух ночи ему поступил вызов в район Кропоткинской станции метро. Водитель думал, что такси заказала пара с ребенком.  Однако «вышел мужик в кепке, маске, перчатках», в котором водитель узнал Михаила Ефремова.

Во время всей поездки уже пьяный Ефремов, по словам водителя, пил пиво. Когда оно закончилось, актер попросил отвезти его в магазин. «Я отвез», - рассказал таксист, добавив, что после последовал за ним в магазин, увидев там, что актер ругается с продавщицей, которая не желает продать ему спиртное «в неположенное время».

Продавщица направила актера в бар, куда его и доставил водитель. Потом он отвез актера по адресу, но у Ефремова не оказалось с собой наличных. Поэтому водителю, по его словам, пришлось ждать, пока актер сходить за деньгами.

Позже продавец подтвердил, что актер приходил к ним в районе пяти утра и был в той же самой одежде, в которой его видели в момент ДТП.

Михаил Ефремов

скриншот видео

 
Между тем, психиатрическая экспертиза показала вменяемость Михаила Ефремова. «Согласно заключению экспертизы, Ефремов вменяемый, психических отклонений не имеет», — цитирует ТАСС источник правоохранительных органах, отметив, что Ефремов признал употребление алкоголя и наркотиков.
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