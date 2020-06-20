ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бывшие влюбленные Сильвия Ильвес и Пауль Нейцов вместе насладились закатом у моря

Виолончелистка Сильвия Ильвес (27) недавно опубликовала фото и видео на своей странице в Instagram, на которых музицирует вместе с Паулем Нейцовым (26). компанию им составил барабанщик Сийм Коппель.

Известно, что в конце прошлого года Ильвес и Нейцов состояли в романтических отношениях. Как писал портал Elu24 5 ноября 2019 года, Сильвию и Пауля свела вместе музыка, а уже несколько недель спустя, 22 ноября, Ильвес сообщила, что отношения с Нейцовым закончены.

Через несколько дней пара снова сошлась, но в начале декабря они расстались окончательно.