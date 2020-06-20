Анастасия Заворотнюк готовится вернуться к работе в кино и на сцене

До этого об улучшении в состоянии Анастасии Заворотнюк говорила ее соседка по поселку Крекшино певица Наташа Королева. По ее словам, дорогостоящее лечение и проведенные операции привели к положительному результату, сообщает портал «7 дней».

Ранее специалисты отмечали, что у Анастасии Заворотнюк действительно было обнаружено тяжелое заболевание. При этом ученые разговаривали с мужем Заворотнюк фигуристом Петром Чернышевым. Он отмечал, что его супруге лучше. Если же в ее состоянии снова наступит кризисный момент, то родные свяжутся с учеными, которые предложат свой метод лечения.