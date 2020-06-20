Астролог Анжела Перл: затмение 21 июня 2020 года принесет кардинальные изменения многим знакам Зодиака

Солнечное затмение 21 июня 2020 года будет довольно агрессивным, и Анжела Перл рекомендует всем без исключения быть осторожными. В этот период нельзя принимать важные решения, ведь изменить их практически не получится. Затмение пройдет в знаке Рака, что наложит определенную ответственность на каждого из нас. В день затмения нужно наблюдать за событиями. Чтобы увидеть знаки, позволяющие найти путь к лучшей жизни, эксперты рекомендуют познакомиться с тем, как затмение повлияет на знаки Зодиака, чтобы заранее подготовиться к этому значимому событию.

Овен

Затмение пройдет в четвертом доме гороскопа, и события коснутся семьи и недвижимости. Возможен кризис в отношениях с близкими, что сподвигнет Овнов к решительным переменам. Не исключено заключение брака, рождение ребенка и иные перемены, касающиеся статуса семьи. Овны смогут что-то поменять, чтобы почувствовать себя уверенней.

Телец

Затмение будет в третьем доме, и Тельцам нужно быть готовыми к разногласиям в семье и с соседями. Тельцам астролог рекомендует быть осторожными и следить за своими словами, чтобы не спровоцировать конфликтов. В это затмение важно быть смелыми, чтобы привлечь в жизнь перемены к лучшему.

Близнецы

У Близнецов затмение пройдет в сфере финансов, и в этот период важно прислушиваться к себе, чтобы найти выход из положения. Действовать придется быстро, и астролог рекомендует не противиться переменам, чтобы найти новый источник доходов. 21 июня идеи будут приходить одна за другой, и среди них найдется та, которая станет смыслом жизни на продолжительное время.

Рак

Затмение в первом доме гороскопа будет влиять на многие события. Для Раков этот период будет временем перемен, которым нельзя сопротивляться, если не хочется регресса. Интуитивно Раки смогут понять, что именно им нужно, а от чего стоит отказаться для того, чтобы освободить место чему-то новому и увлекательному.

Лев

Затмение в 12 доме тайн принесет Львам новую информацию, и по этому затмению будет возможность узнать врагов в лицо и предпринять все, чтобы справиться с их негативным влиянием. Любая информация будет полезной, а значит, относиться к ней нужно серьезно, и прислушиваться к голосу разума, а не к эмоциям.

Дева

11 дом гороскопа для Дев — время третьего брака, отвечает также за мечты, планы и результаты. Дев ждут перемены во всех сферах жизни, и к ним нужно быть готовыми. Это может быть стремительный карьерный рост, новая работа, а также не очень приятные конфликты с близкими людьми. Астролог рекомендует Девам отказаться от затеи давать деньги в долг — они могут не вернуться.

Весы