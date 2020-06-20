Лучшая подруга Анастасии Ивлеевой о баснословных тратах на шопинг и неудачном браке

Юлия Коваль и Анастасия Ивлеева не только близко дружат, но и работают вместе. Сегодня приятельница телеведущей может похвастать тем, что получает приличные гонорары. Кстати, тратить их она предпочитает на шопинг и образование, пишет Стархит.
Проект «Орел и решка» помог прославиться многим нынешним звездам — от Регины Тодоренко до Андрея Беднякова. Сейчас на экраны выходит 24-й сезон шоу, одной из ведущих которого стала лучшая подруга Анастасии Ивлеевой — Юлия Коваль. Девушки познакомились около пяти лет назад, когда вместе учились в школе «Останкино». Они довольно быстро нашли общий язык и начали творческое сотрудничество.
Юлия также работает с Настей над проектом AGENTSHOW. Такая творческая активность приносит неплохие дивиденды: Коваль не скрывает, что хорошо зарабатывает, но ей есть к чему стремиться.
Из последних покупок самой дорогой была куртка Vetements за 200 тысяч рублей. В повседневной жизни ношу Sorry I’m Not, Monochrome, Saarex, Feelz. Ну и кто из нас не мечтал о сумочке Louis Vuitton, толстовке Vetements, кроссовках Gucci и тренче Burberry? В общем, обожаю шмотки. А вообще, мечтаю купить Porsche 911. Это моя следующая цель,
— призналась звезда.
В числе важных расходов девушки и траты на единственного и обожаемого сына. Юлия одна воспитывает мальчика, и теперь из-за насыщенного графика работы ей не всегда удается проводить с ним достаточно времени. А вот о бывшем муже Коваль вспоминать не любит.
Я была замужем пять лет, но все закончилось, потому что… так бывает. Это прошлое, сейчас я свободна и счастлива,
— подчеркнула ведущая.
Подруга поддерживают Юлию в трудных ситуациях. По словам Коваль, они с Настей никогда не ссорятся. Порой девушки проводят вместе сутки напролет, но даже тогда им удается избегать конфликтов.
Конечно, Юлию часто упрекают в том, что именно дружба с Ивлеевой помогла ей сделать блестящую карьеру. Однако хейтеры просто не в курсе, что Коваль довольно долго работала на «Матч-ТВ» и была успешна в сфере спортивной тележурналистики.
К сравнениям с Настей я нормально отношусь. Слышу сходство в голосе, например, сильное. Мы много времени проводим вместе, и абсолютно нормально, если иногда появляются похожие манеры,
— уверена Юлия.
В интервью для PeopleTalk телеведущая призналась, что у нее много амбициозных планов на будущее. Юлия мечтает сняться в кино и запустить собственное шоу. Возможно, после этого она сможет доказать полную творческую самостоятельность.