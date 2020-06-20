Лучшая подруга Анастасии Ивлеевой о баснословных тратах на шопинг и неудачном браке

Проект «Орел и решка» помог прославиться многим нынешним звездам — от Регины Тодоренко до Андрея Беднякова. Сейчас на экраны выходит 24-й сезон шоу, одной из ведущих которого стала лучшая подруга Анастасии Ивлеевой — Юлия Коваль. Девушки познакомились около пяти лет назад, когда вместе учились в школе «Останкино». Они довольно быстро нашли общий язык и начали творческое сотрудничество.

Юлия также работает с Настей над проектом AGENTSHOW. Такая творческая активность приносит неплохие дивиденды: Коваль не скрывает, что хорошо зарабатывает, но ей есть к чему стремиться.

Из последних покупок самой дорогой была куртка Vetements за 200 тысяч рублей. В повседневной жизни ношу Sorry I’m Not, Monochrome, Saarex, Feelz. Ну и кто из нас не мечтал о сумочке Louis Vuitton, толстовке Vetements, кроссовках Gucci и тренче Burberry? В общем, обожаю шмотки. А вообще, мечтаю купить Porsche 911. Это моя следующая цель,

— призналась звезда.

В числе важных расходов девушки и траты на единственного и обожаемого сына. Юлия одна воспитывает мальчика, и теперь из-за насыщенного графика работы ей не всегда удается проводить с ним достаточно времени. А вот о бывшем муже Коваль вспоминать не любит.

Я была замужем пять лет, но все закончилось, потому что… так бывает. Это прошлое, сейчас я свободна и счастлива,

— подчеркнула ведущая.

Подруга поддерживают Юлию в трудных ситуациях. По словам Коваль, они с Настей никогда не ссорятся. Порой девушки проводят вместе сутки напролет, но даже тогда им удается избегать конфликтов.

Конечно, Юлию часто упрекают в том, что именно дружба с Ивлеевой помогла ей сделать блестящую карьеру. Однако хейтеры просто не в курсе, что Коваль довольно долго работала на «Матч-ТВ» и была успешна в сфере спортивной тележурналистики.

К сравнениям с Настей я нормально отношусь. Слышу сходство в голосе, например, сильное. Мы много времени проводим вместе, и абсолютно нормально, если иногда появляются похожие манеры,

— уверена Юлия.