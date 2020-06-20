Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

В новом интервью для журнала Vogue Анджелина Джоли затронула несколько важных для себя тем: работу в ООН, усыновление детей и свою семейную жизнь, о которой говорит не так уж часто, пишет Супер.
Развод Джоли и Брэда Питта, начавшийся в 2016-м, но все еще самый обсуждаемый в Голливуде, актриса прокомментировала так:
Я ушла от него ради благополучия моей семьи. Это решение было правильным. Я все еще сосредоточена на заживлении их (детей Брэда и Энджи. — Прим. пер.) ран. Некоторые воспользовались моим молчанием, поэтому дети видят ложь о себе в СМИ, но я им напоминаю, что они знают свою правду и себя настоящих. Эти шестеро — очень смелые, очень сильные молодые люди.