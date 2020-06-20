Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после самоизоляции

На публике герцогиня появилась в образе в стиле casual: она выбрала коричневые узкие джинсы, светло-голубую рубашку, жилетку от Fjallraven и кроссовки от Superga. В разговоре с владельцами центра герцогиня рассказала, что во время самоизоляции много занималась садоводством вместе со своими детьми, шестилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи.