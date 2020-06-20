Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года

Лев

Львам звезды и планеты не помогут, но и мешать не будут. Для достижения успеха этим людям потребуется настроить себя на нужный лад. Аффирмации на успех, удачу и процветание помогут им в этом. Неделя будет очень приятной и динамичной. Нужно будет быстро думать, быстро делать и оставаться хладнокровными в любой ситуации.

Мир не всегда предсказуем и добр. На этой неделе Львам нужно помнить об этом каждую секунду. Хорошо развивающиеся события могут в одну секунду обернуться против них, особенно в пятницу и субботу. В эти два дня Львам лучше заниматься только тем, что они умеют лучше всего. Также не помешает на этой неделе сделать генеральную уборку.

Дева

Существует как минимум пять ситуаций, в которых стоит прислушиваться к интуиции. На этой неделе такие ситуации могут происходить чаще. Девы славятся своим умением выходить из самых сложных ситуаций победителями. Для этого нужно лишь немного веры в себя и помощи окружающих. С 22 по 28 июня не стоит стесняться просить кого-то о поддержке.

Самые благоприятные дни недели — понедельник, четверг и пятница. 22 июня не стоит сидеть без дела — нужно будет вливаться в дела и работу с первых минут. Это поможет не нажить себе проблем во вторник и среду. Отличным способом расслабиться будет общение с близкими людьми, детьми и второй половинкой. Не стоит надолго уходить в себя.

Весы

У Весов ожидается рядовая неделя, но будут и опасности. Например, если слишком сильно уставать, можно отпугнуть удачу и навлечь на себя проблемы со здоровьем и настроением. Нужно бороться с энергетическим истощением, чтобы не попасть в черную полосу. Очень важно поддерживать хорошее расположение духа, стараться решать проблемы сразу, без промедления.

Вторая половина недели покажется благоприятнее первой. Это связано с тем, что к среде или четвергу неурядицы уже не будут казаться чем-то из ряда вон выходящим. Эти семь дней станут проверкой Весов на прочность. Бояться не стоит, ведь трудности делают людей сильнее и лучше.

Скорпион

Существует три знака, которым не везет с деньгами. Скорпионам астрологи настоятельно рекомендуют на этой неделе как можно меньше общаться с такими людьми, делиться с ними своими планами и вести с ними финансовые дела. Это идеальное время для Скорпионов-одиночек, которые привыкли все делать сами.

В любовной сфере наступает период оттепели, когда любые ссоры и конфликты наконец остаются в прошлом. Полезно будет просить прощения у тех, кого пришлось обидеть в прошлом, а также дарить свое прощение обидчикам. Не стоит держать негатив в себе, ведь обиды и нерешенные проблемы пожирают человека изнутри. Пришло время освободиться.

Стрелец