КТО ПОМНИТ? ⟩ Продукты из СССР, которые уже никогда не попробовать

Ой, чего только в Советском Союзе не производили: и жвачка с мятным и апельсиновым вкусами, и сгущенка, похожая на пищу богов, и потрясающий шоколад, и даже бульонные кубики уже тогда были. Правда, большинство из нас запомнили СССР как эпоху дефицита, когда продукты продавали по талонам, купить было особо нечего, да и не на что. К тому же нынешняя ностальгическая мода дает о себе знать: появляются продукты, стилизованные под те, что были в нашем детстве, — пельмени в коробках, например. Этикетки пестрят словами «советский», «СССР», но все равно это не то. Wday.ru вспомнил продукты, которые уже нигде не купить и никогда не попробовать.

Хлеб кирпичиком

Сколько нынче весит хлеб в магазине? 200—300 граммов. Иногда 400, но это уже роскошь. Воздушные буханки, нарезанные невесомыми ломтиками, — наверное, такая подача и неплоха. Проще контролировать количество съеденного. А в относительно недалеком прошлом только батоны могли себе позволить весить 300 граммов. Обычный хлеб выпекали килограммовыми буханками — белый, ржаной, серый. И, естественно, никто его не нарезал перед продажей. Более того, даже не упаковывали. Хлеб брали с деревянных полок, насквозь пропахших ароматом выпечки, прямо голыми руками. Сейчас от такого зрелища кто угодно в магазине в обморок упадет.

А потом, чтобы не шокировать людей растущей ценой, стоимость хлеба сохраняли, а вот габариты буханки неуклонно уменьшали.

Мармелад пластинами

Мармелада сейчас хоть отбавляй. Жевательные мишки, червячки, всевозможные фигурки, классические «апельсиново-лимонные» дольки, просто ромбики, обсыпанные сахаром… А в советские времена мармелад выпускали еще и в пластинках, упакованных в бумажную обертку. Лишнего сахара там не было, делали мармелад из натуральных продуктов, а сахара было ровно столько, чтобы он не забивал естественный вкус фруктовых эссенций.

Настоящее мороженое