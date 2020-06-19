ФОТО ⟩ Брухунова открыла тайну личной жизни

Супруга юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова сделала любопытный обзор для подписчиков в Instagram. Она заказала оригинальный фотоальбом на 160 снимков, в который вместила фрагменты 2019 года по сентябрь включительно. Заказ пришел, и Татьяна продемонстрировала, что скрыто за обложкой.

Однако и обложка привлекает внимание. На ней запечатлен Петросян с фотоаппаратом в руке. Внутри альбома фотографий с ним оказалось довольно много — чуть ли не половина. Оставшаяся часть отведена самой Брухуновой, ее кулинарным шедеврам и другим понравившимся ей предметам.

Татьяна вместила в изданную книгу кадры их поездки в Барселону, Арабские Эмираты и другие страны. Автор видео не скрывала, что многое из вошедшего туда сняла она сама на смартфон. «Я тут запечатлела свои вкусняшки, цветочки… В общем, мне есть, что вспомнить и чем полюбоваться», — говорит Брухунова в сторис.