ФОТО ⟩ Брухунова открыла тайну личной жизни

Супруга юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова сделала любопытный обзор для подписчиков в Instagram. Она заказала оригинальный фотоальбом на 160 снимков, в который вместила фрагменты 2019 года по сентябрь включительно. Заказ пришел, и Татьяна продемонстрировала, что скрыто за обложкой.
Однако и обложка привлекает внимание. На ней запечатлен Петросян с фотоаппаратом в руке. Внутри альбома фотографий с ним оказалось довольно много — чуть ли не половина. Оставшаяся часть отведена самой Брухуновой, ее кулинарным шедеврам и другим понравившимся ей предметам.
Татьяна вместила в изданную книгу кадры их поездки в Барселону, Арабские Эмираты и другие страны. Автор видео не скрывала, что многое из вошедшего туда сняла она сама на смартфон. «Я тут запечатлела свои вкусняшки, цветочки… В общем, мне есть, что вспомнить и чем полюбоваться», — говорит Брухунова в сторис.
Сегодня я хочу сказать каждому читающему эти строки - печатайте свои фотографии! Ни один цифровой носитель не заменит счастье перелистывания лощеной бумаги с памятными снимками. Чуть больше года назад я получила из печати первую фотокнигу Периодика. С того самого момента не изменяю традиции (теперь уже можно сказать и так) радовать свою семью яркими книгами. На фото моя первая коллекционная фотокнига @periodicapress - это 160 страниц матовой кипельно-белой бумаги, тактильно приятная обложка глубокого чёрного цвета, тиснение чёрной фольгой на обложке и корешке книги. Всё это создаёт невероятный флёр волшебства при первом же прикосновении к альбому воспоминаний. Я собираю самые важные моменты жизни моей семьи в книгах, которые сберегут тепло рук и воспоминаний. А для того, чтобы каждый мог ощутить всё описанное мной выше я оставляю здесь промокод: TATYANA10. По нему при оформлении заказа вы получаете 10% скидку. Промокод действует на ВСЕ продукты Периодики без исключения аж до 31 декабря 2020 года. Попробуйте! 🤗 #periodicapress
74-летний комик и его молодая помощница до сих пор официально не сообщили о своем браке, но не перестают намекать, что их союз давно семейный, а не только профессиональный. И продемонстрированная фотокнига стала тому веским подтверждением.