Пт, 19.06.2020
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ВЫ ПОМНИТЕ ЕГО ТАКИМ? ⟩ «Только Макс не изменился»: Воробей опубликовала снимок молодого Галкина

Максим Галкин.

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

Юмористка поздравила коллегу с 44-летием, напомнив о задорной юности.

Елена Воробей поздравила Максима Галкина с днем рождения, передает «Экономика сегодня». В честь 44-летия артиста его коллега опубликовала совместное фото примерно 20-летней давности.

На снимке юмористка запечатлена с тогда еще молодым пародистом. На нем белая расстегнутая рубашка, а на голове фирменная шевелюра. Третьим на фото засветился не менее известный комик — Юрий Гальцев. В этот момент вся троица находилась в начале творческого пути.

«Дорогой Макс! Бесконечно талантливый, артистичный, любящий и любимый! Вот пусть так все и дальше будет — гармония таланта, ума, вкуса», — пожелала имениннику в Instagram Воробей.

Максим Галкин в молодости

ФОТО: Instagram

Постскриптум Елена заметила, что с момента создания этого фото лишь Галкин не изменился внешне — у него до сих пор такой же юный взгляд. С этим согласились и подписчики звезды, присоединившись к поздравлениям.

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