Бывший муж Екатерины Семеновой найден мертвым

Когда он вышел на волю, то вел скромный образ жизни, ни с кем из звездных друзей не общался. Что именно случилось с Кириллом Романовичем, установит вскрытие. Елена обнаружила тело брата в салоне машины, на которой они приехали в магазин за покупками.

«В Останкинском районе Москвы на улице Годовикова 61-летняя женщина обнаружила в салоне автомобиля Фольксваген 62-летнего брата без признаков жизни. Тело было направлено в судебный морг для вскрытия. Причину смерти предстоит определить», — сообщил источник.