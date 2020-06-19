Бывший муж Екатерины Семеновой найден мертвым

Кирилл Сигал несколько лет назад отбывал наказание в тюрьме за многомиллионные махинации. Как говорили знакомые предпринимателя, он умел добиваться расположения разных людей и использовать связи себе во благо, пишет msn.com со ссылкой на «Комсомольскую правду».
Когда он вышел на волю, то вел скромный образ жизни, ни с кем из звездных друзей не общался. Что именно случилось с Кириллом Романовичем, установит вскрытие. Елена обнаружила тело брата в салоне машины, на которой они приехали в магазин за покупками.
«В Останкинском районе Москвы на улице Годовикова 61-летняя женщина обнаружила в салоне автомобиля Фольксваген 62-летнего брата без признаков жизни. Тело было направлено в судебный морг для вскрытия. Причину смерти предстоит определить», — сообщил источник.
Напомним, что Сигал был женат на Екатерине Семеновой три года. Для актрисы это был первый брак. Несмотря на рождение дочери Маши, спустя два года супружеской жизни они развелись. Кирилл Романович продолжил общаться с ребенком. Маша сейчас снимается в кино, впервые она сыграла вместе с мамой в сериале «Две судьбы», а в 2012-м девушка участвовала в съемках сериала «Склифософский» с Максимом Авериным.