Львы, будьте внимательнее к себе, Рыбам не удастся реализовать свои планы: гороскоп на 20 июня

Лев

Внимание Львов сосредоточено на романтических отношениях, и в этом нет ничего удивительного, поскольку именно в личной жизни сегодня происходят наиболее значительные перемены. Очень хорош день для общения, легко завязать новые знакомства, произвести благоприятное впечатление на симпатичную вам особу. Тем, кто находится в поисках своей «половинки» следует быть внимательнее в поездках – случайный попутчик может оказаться именно тем человеком, с которым вы свяжете свою жизнь.

Несколько портит благоприятную картину дня снижение жизненного тонуса. Будьте внимательнее к себе, помните о нежелательности любых перегрузок, и вам удастся избежать переутомления и недомоганий.

Дева

Чрезвычайной осторожности требует общение, новые знакомства нежелательны. Сегодня вы уязвимы для негативных воздействий, беззащитны перед недоброжелателями; старайтесь больше времени проводить с теми, кому доверяете. За советом звезды советуют обращаться к друзьям или любимому человеку; старшие родственники едва ли смогут правильно оценить ситуацию.

Финансовые дела не блестящи, приходится экономить. Основные расходы связаны с отдыхом и развлечениями, а также вашим хобби. Звезды советуют посетить косметолога и парикмахера, а также по возможности обновить гардероб.

Весы

День пройдет хорошо, вам не придется ни жалеть о совершенных поступках, ни страдать из-за ошибок, допущенных окружающими. Старайтесь здраво оценивать открывающиеся возможности: ваш оптимизм безграничен и порой мешает правильно оценить как сложившуюся ситуацию, так и возможные варианты ее развития. Благоприятна финансовая картина, появится шанс сделать выгодные покупки или удачные инвестиции.

В личных отношениях ситуация также складывается вполне благоприятная, но многое зависит от того, проявите ли вы вовремя инициативу. Звезды советуют отказаться от посещения многолюдных мероприятий, ограничившись общением с близкими друзьями. Возможны перепады настроения; особенно трудно придется тем, кто ставит перед собой слишком высокие цели.

Скорпион

Здравый смысл и умение ладить с людьми не изменят Скорпионам даже в этот непростой день. Не отказывайтесь от помощи и помните, что совместные действия принесут хорошие результаты. Порадуют своевременные денежные поступления, вероятны расходы, связанные с поездками. Близкие люди не только будут к вам внимательны, но и подскажут наиболее легкий путь преодоления трудностей.

Любимый человек порадует вас как словами, так и поступками. В жизни одиноких Скорпионов вероятны перемены к лучшему, ваше обаяние вряд ли оставит равнодушными представителей противоположного пола. Посещая многолюдные мероприятия, избегайте общения с теми, кто кажется вам несимпатичным или неприятным – интуиция убережет вас от ненужных знакомств.

Стрелец

Удачный день, несущий массу новых впечатлений – наверняка приятных. Вероятны значительные перемены в личной жизни, улучшение существующих романтических отношений или появление новых. Все, что вы делаете с искренним интересом, будет удаваться. Не упускайте возможность проявить свои таланты – вы вызовите восхищение тех, чьим мнением дорожите.