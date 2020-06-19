Василиса Володина предупредила о влиянии ретроградного Меркурия

Астролог и телеведущая Василиса Володина предупредила о возвращении ретроградного Меркурия, который будет длиться около месяца — с 18 июня по 12 июля, пишет Экспресс газета.
О ретроградном Меркурии ходит много «страшилок», но астролог рассказала, что он не так страшен, как считают многие обыватели, хоть и влияет на жизнь людей.
Володина отмечает, что бояться этой фазы не стоит. Она может принести некоторые сложности, но большинство людей относительно легко переживут этот месяц. К тому же после долгих месяцев изоляции и борьбы с коронавирусом все небольшие проблемы покажутся незначительными.
Все "ужасы", которых обычно боятся, сейчас просто смешны. На фоне пары месяцев карантина и полной парализации жизни планеты все шутки Меркурия вроде задержек, проволочек, опозданий и путаницы просто детский лепет. А я о чем говорила не раз?! Ретро-М — это муторно, нудно и вяло, но не больно и не страшно. Период ретроградности часто воспринимается как "сбой в нормальной жизни, нужно переждать, и там будет все опять хорошо". На самом деле ретроградность действует иначе: жил нормально, возникли необъяснимые сложности, потом ты себе их все-таки объяснил. И в зависимости от того, как преодолел, смог вернуться к нормальной жизни или нет, а потом и пойти дальше,
— написала в своем микроблоге Василиса Володина.
В классическом понимании в ретроградный Меркурий лучше не начинать ничего нового, повременить с крупными покупками, кредитами или свадьбой и отложить все важные дела и решения до лучших времен.