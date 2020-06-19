Организаторы «Евровидения-2021» поменяли правила: что изменится

Уроки нынешней весны научили нас, что нужен план на случай всемирного кризиса, поэтому мы добавили соответствующие изменения в правила конкурса. Мы должны быть гибкими и менять даже сам формат и способ организации события в эти сложные времена,

Отметим, на сегодня 18 стран подтвердили, что их исполнители во второй раз подряд будут представлять страну в 2021 году. В Эстонии снова состоится конкурс Eesti Laul, участники которого будут бороться за право представить страну на "Евровидении-2021".