Пт, 19.06.2020
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Организаторы «Евровидения-2021» поменяли правила: что изменится

"Евровидение". Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ежегодный песенный конкурс "Евровидение", который пришлось в этом году отменить из-за пандемии коронавируса, состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). Организаторы решили не менять город и продолжили подготовку музыкального конкурса на арене Роттердам Ахой, пишет Сегодня.

Но в условиях пандемии коронавируса также пришлось сменить и правила проведения. Комитет "Евровидения" принял решение:

  • разрешить на один год в качестве эксперимента записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни (для того, чтобы участники путешествовали с меньшей делегацией);
  • участникам разрешается самостоятельно выбирать, использовать записанный бэк-вокал или нет;
  • дать возможность участникам совмещать "живой" и записанный бэк-вокал.

Уроки нынешней весны научили нас, что нужен план на случай всемирного кризиса, поэтому мы добавили соответствующие изменения в правила конкурса. Мы должны быть гибкими и менять даже сам формат и способ организации события в эти сложные времена,

– сообщил новый исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.

Отметим, на сегодня 18 стран подтвердили, что их исполнители во второй раз подряд будут представлять страну в 2021 году. В Эстонии снова состоится конкурс Eesti Laul, участники которого будут бороться за право представить страну на "Евровидении-2021".

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