«Что за детский сад?» Передумавшие разводиться Джиган и Самойлова вызвали народный гнев

15 июня рэпер Джиган и Оксана Самойлова, подавшие заявление на развод, не явились в суд. Они передумали расторгать отношения, пишут Дни.ру.
В Головинском суде Москвы сообщили, что производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон. Фолловеры Оксаны Самойловой и рэпера Джигана в шоке от происходящего.
Практически единогласно в комментариях подписчики говорят, что происходившее в звездной семье – чистой воды пиар. "Что за детский сад?", "Спектакль", – высказались подписчики.