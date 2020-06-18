ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что вытворяют эстонские звезды на съемках нового сериала

Сценарист сериала Мартин Алгус сказал, что из-за чрезвычайной ситуации затормозить пришло прямо за день до начала съемок, намного сложнее бы всем пришлось, если бы съемки прервались в середине всего процесса.

«Однако на этом работа команды не остановилась, мы смогли продолжить поиски и утверждение подходящего места, мне это дало возможность немного сосредоточиться на шлифовке сценария. Продолжили делать всё то, что не подразумевало скопления людей».

«При свете и в тени» - новый отечественный драматический сериал Elisa, где сочетаются захватывающие тайны, неожиданные повороты и душевные аспекты жизни. «Это современная и острая история поиска самого себя, неожиданная история любви, а также история примирения, в которой разные миры в конечном итоге переплетаются при столкновении». Кроме того, у сюжета также есть действительно удивительные повороты», - добавил сценарист Мартин Алгус.