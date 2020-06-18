Тартуский фестиваль фильмов о любви выходит в виртуальное пространство

На второй неделе августа Ратушная площадь Тарту станет крупнейшим кинотеатром под открытым небом в Эстонии. На большом экране будут показаны 11 фильмов о любви. 15-й фестиваль романтических фильмов PÖFF Tartuff впервые в этом году откроет также виртуальный кинозал, который можно посетить по всей Эстонии.
Фильмы будут доступны зрителям через веб-платформу Elisa Stage телекоммуникационной компании Elisa, которая также транслирует фестиваль фильмов ужасов и фэнтези в Хаапсалу.
Традиционно все фильмы, которые выходят на экран в Тарту, можно смотреть бесплатно, но для виртуальных показов необходимо будет приобрести билет.
«Виртуальный фестиваль предназначен для тех, кто не сможет уместиться на Ратушной площади или не сможет приехать в Тарту. Это даст возможность познакомиться с программой Tartuff и тем, кто никогда на нем не был», – сказала глава Tartuff Кристина Рейдолв.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, на Ратушной площади будет только тысяча мест, будет обеспечено соблюдение правила 2+2 и наличие дезинфицирующих средств. На документальные и детские фильмы в центре Athena распространяется правило на заполнение зала в 50% от общего количества мест.