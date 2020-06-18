ВИДЕО ⟩ Элина Борн и villemdrillem выпустили совместный летний хит

"niiea" рассказывает обо всем самом приятном, когда стоит теплая погода, можно тусоваться с друзьями и быть вместе. Ребята из Okeiokei Карл Киллинг и Гевин Ниглас внесли свой вклад в музыку, тексты и продюсирование.

Начальная демо-версия песни нуждалась в гораздо более женственном дополнении, и, по мнению Виллема, Элина Борн одна из лучших эстонских певиц: «У Элины суперский голос и она идеально подошла под эту песню. Сначала я не решался с ней связаться, но теперь я рад, что она сразу же согласилась». Для Виллема это первый так называемый дуэт.