Киркоров ответил на угрозы за роль десантника-гомосексуалиста

Народный артист России Филипп Киркоров удивился, узнав, что его хотят избить за шуточный ролик о десантниках. Певец подчеркнул, что это всего лишь роль, а оскорбиться ею могли лишь люди, не имеющие чувства юмора.
Я актер. Я исполнял свою роль. Причем это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идет. Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!
– заявил певец.
Киркоров отметил, что задумка принадлежала режиссеру и организаторам видео, поэтому все претензии необходимо направлять в их адрес. Вероятно, тогда они примут решение удалить ролик из Сети. При этом артист добавил, что сам лично никаких угроз не получал и о сложившейся ситуации не слышал, так как был занят семьей и до сих пор находится на самоизоляции.
Напомним, ролик Киркорова вызвал неоднозначную реакцию из-за того, что артист в тельняшке и голубом берете допустил недвусмысленные намеки на гомосексуализм. Бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Владимир Шаманов потребовал у певца извиниться перед ВДВ и напомнил, что обидеть десантника может каждый, но не каждый сможет от него убежать.