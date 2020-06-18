ВИДЕО ⟩ Красотки Ану Саагим и Карола Мадис провели неделю без денег и одежды

В передаче знаменитая Ану Саагим и репортер Карола Мадис на неделю отказываются от всех своих личных вещей. Они отдают свою одежду, банковские карты, телефоны, ключи от дома и машины и, что самое ужасное, личную косметику и туалетные принадлежности. Они отправляются в безумное приключение, в котором им нужно проявить всю свою смекалку и храбрость!