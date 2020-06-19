Сложности в отношениях с коллегами у Тельцов, личным отношениям Дев недостает ясности и простоты: гороскоп на 19 июня

Лев

Деловая активность снижена, и вы можете позволить себе на время отказаться от совершения подвигов на трудовом поприще. Сосредоточьтесь на тех вопросах, которые требуют немедленного решения, а об остальных забудьте до наступления более благоприятного момента. Нежелательно заниматься решением имущественных проблем, приобретать недвижимость или иные ценные вещи – ваши представления о выгодности подобных капиталовложений сегодня несколько искажены. Зато в том, что касается мелких покупок, вам нет равных.

Благоприятно влияние звезд на любовные отношения, в этой сфере жизни весьма вероятны перемены к лучшему. Вы легко находите общий язык с близкими людьми, избегаете поступков, реакция на которые может быть неоднозначной.

Дева

Несмотря на некоторые трудности в личных отношениях, а также не слишком приятные изменения в собственных планах, Девы сохранят хорошее настроение и умение радоваться тем сюрпризам, которые преподносит судьба. Высокий потенциал наделит вас жизненной силой, достаточной для того, чтобы одержать верх над недоброжелателями, отстоять собственную точку зрения в дискуссиях и спорах профессионального характера. Однако имейте в виду, что резкость некоторых высказываний может привести к ухудшению ваших отношений с руководством и деловыми партнерами.

Личным отношениям недостает ясности и простоты. Вы не готовы к тому, чтобы откровенничать даже с самыми близкими людьми, и они отвечают тем же. Может возникнуть путаница, не исключено появление взаимных претензий.

Весы

Незаурядны деловые перспективы дня, у вас появится шанс реализовать многие честолюбивые планы. Найдутся единомышленники, готовые помочь в решении сложных проблем, поддержать ваши идеи и высказать собственные предложения. Решение имущественных вопросов будет связано с трудностями, а вот финансовые проблемы вряд ли будут вас беспокоить.

Отношения с любимым человеком складываются хорошо, одинокие Весы могут рассчитывать на перемены в личной жизни. Не забывайте об осторожности, если отправляетесь в путешествие, и не оставляйте без внимания советы близких. Желательно отказаться от посещения многолюдных мероприятий в свободное время – им стоит предпочесть дружеские встречи в узком кругу.

Скорпион

Высокий энергетический потенциал и активная жизненная позиция позволят Скорпионам выйти победителями из испытаний, которые готовит этот день. Не все будут успевать за вами; старайтесь не упрекать близких в том, что им не по силам то, с чем легко справляетесь вы. Возможны ошибки в расчетах, неудачные покупки; крупных сделок лучше не совершать.

Вам рекомендуется спокойный отдых, занятия, не требующие приложения значительных физических усилий. Очень важно проявить максимум внимания и заботы по отношению к любимому человеку, особенно если в последнее время вы были погружены в профессиональные дела. Нежелательно обсуждать накопившиеся проблемы, касаться болезненных тем – лучше найдите способ порадовать себя и окружающих.

Стрелец