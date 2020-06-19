Сложности в отношениях с коллегами у Тельцов, личным отношениям Дев недостает ясности и простоты: гороскоп на 19 июня

Удачный день, события которого поднимут настроение. У многих появятся новые увлечения и хобби, вероятны необычные затеи, отдых в непривычной, экстравагантной обстановке. Старайтесь не слишком увлекаться и не терять здравого смысла, в этом случае вы успеете сделать гораздо больше и добьетесь лучших результатов. Влияние благоприятных тенденций будет сказываться на всех областях жизни, поэтому стоит сосредоточиться на решении вопросов, представляющих для вас особый интерес, пишет Дворец.
Благоприятно складываются личные отношения, хорошо пройдут встречи с родственниками, семейные поездки. Будьте готовы к приятным неожиданностям и не удивляйтесь, если любимый человек или просто хороший знакомый порадует вас подарком – в этот день многим захочется проявить внимание к дорогим людям.
Овен
Для Овнов этот день будет легким: можно решить существующие проблемы, причем даже те, которые требуют требует комплексного подхода. Не пренебрегайте долгосрочным планированиям; как бы высоки ни были ваши цели, достичь их вполне реально, если сделать ставку на трезвый и холодный расчет. У вас есть шанс найти влиятельных покровителей.
Отношения с близким человеком складываются очень гармонично, вы не будете страдать от недостатка внимания или недопонимания. Вероятность интересных встреч высока у тех, кто не собирается проводить день дома или ограничиваться только привычными занятиями; не упустите возможность получить новые впечатления.
Телец
Из-за сложностей, то и дело возникающих в отношениях Тельцов с коллегами и начальством, представителям этого знака день может показаться непростым и очень утомительным. В сложных ситуациях вам стоит использовать свою эмоциональную гибкость и такт; каковы бы ни были обстоятельства, от открытой конфронтации нужно уклониться, даже если предполагаемый противник явно уступает вам. Такой же линии поведения следует придерживаться и в общении с родственниками.
Контакты с представителями противоположного пола будут полезны во всех отношениях. Не бойтесь проявлять инициативу в отношениях с друзьями и любимым человеком – люди, которым вы небезразличны, оценят ваши предложения.
Близнецы
Вероятность прогресса во многих важных для вас делах довольно велика. Однако помните, что сегодня вы не можете позволить себе роскошь прилагать большие усилия для решения второстепенных проблем; жизненный потенциал несколько снижен, и чрезмерная активность грозит досрочной усталостью. Те, кто берется за реализацию нового, масштабного проекта, наверняка смогут найти хороших помощников, которые вскоре станут близкими друзьями.
Очень важно правильно организовать свободное время, не так-то легко будет сделать выбор между вариантами его проведения. Помните, что сегодня вы можете доверять советам любимого человека и близких друзей. Хорошо пройдут встречи с родственниками, визиты давних знакомых оставят приятное впечатление.
Рак
Многое изменится к лучшему, если вы решитесь на поступки, которые кажутся слишком смелыми, оригинальными, даже экстравагантными. Вероятно появление интересных идей, планов, воплощение которых в жизнь будет непростым, но чрезвычайно увлекательным делом. Можно действовать энергично, если вы давно расставили приоритеты; если же в душе еще остались сомнения – не торопитесь, прислушайтесь к подсказкам интуиции.
Родственники не всегда понимают вас правильно, их замечания не лишены оснований, но весьма несвоевременны. Не вступайте в споры: ваше стремление защитить собственную позицию может быть истолковано ложно. День подходит для поездок, пойдут на пользу физические нагрузки.
Лев
Деловая активность снижена, и вы можете позволить себе на время отказаться от совершения подвигов на трудовом поприще. Сосредоточьтесь на тех вопросах, которые требуют немедленного решения, а об остальных забудьте до наступления более благоприятного момента. Нежелательно заниматься решением имущественных проблем, приобретать недвижимость или иные ценные вещи – ваши представления о выгодности подобных капиталовложений сегодня несколько искажены. Зато в том, что касается мелких покупок, вам нет равных.
Благоприятно влияние звезд на любовные отношения, в этой сфере жизни весьма вероятны перемены к лучшему. Вы легко находите общий язык с близкими людьми, избегаете поступков, реакция на которые может быть неоднозначной.
Дева
Несмотря на некоторые трудности в личных отношениях, а также не слишком приятные изменения в собственных планах, Девы сохранят хорошее настроение и умение радоваться тем сюрпризам, которые преподносит судьба. Высокий потенциал наделит вас жизненной силой, достаточной для того, чтобы одержать верх над недоброжелателями, отстоять собственную точку зрения в дискуссиях и спорах профессионального характера. Однако имейте в виду, что резкость некоторых высказываний может привести к ухудшению ваших отношений с руководством и деловыми партнерами.
Личным отношениям недостает ясности и простоты. Вы не готовы к тому, чтобы откровенничать даже с самыми близкими людьми, и они отвечают тем же. Может возникнуть путаница, не исключено появление взаимных претензий.
Весы
Незаурядны деловые перспективы дня, у вас появится шанс реализовать многие честолюбивые планы. Найдутся единомышленники, готовые помочь в решении сложных проблем, поддержать ваши идеи и высказать собственные предложения. Решение имущественных вопросов будет связано с трудностями, а вот финансовые проблемы вряд ли будут вас беспокоить.
Отношения с любимым человеком складываются хорошо, одинокие Весы могут рассчитывать на перемены в личной жизни. Не забывайте об осторожности, если отправляетесь в путешествие, и не оставляйте без внимания советы близких. Желательно отказаться от посещения многолюдных мероприятий в свободное время – им стоит предпочесть дружеские встречи в узком кругу.
Скорпион
Высокий энергетический потенциал и активная жизненная позиция позволят Скорпионам выйти победителями из испытаний, которые готовит этот день. Не все будут успевать за вами; старайтесь не упрекать близких в том, что им не по силам то, с чем легко справляетесь вы. Возможны ошибки в расчетах, неудачные покупки; крупных сделок лучше не совершать.
Вам рекомендуется спокойный отдых, занятия, не требующие приложения значительных физических усилий. Очень важно проявить максимум внимания и заботы по отношению к любимому человеку, особенно если в последнее время вы были погружены в профессиональные дела. Нежелательно обсуждать накопившиеся проблемы, касаться болезненных тем – лучше найдите способ порадовать себя и окружающих.
Стрелец
Вы решительны, деятельны и активны. В этот день можно успеть повсюду, переделать массу дел, побывать на огромном количестве встреч – и во всем добиться выдающихся результатов. Вы стремитесь всегда сохранять роль лидера, и порой не замечаете тех, кто рядом; это может стать почвой для проблем в будущем, поэтому стоит приложить усилия для того, чтобы не обидеть дорогих вам людей.
Складывается благоприятная ситуация для реализации идей и планов, касающихся личной жизни, необычные поступки помогут вам добиться желаемого. Прекрасный день для поездок, вечеринок, посещения многолюдных собраний. Вы наверняка будете в центре внимания – помните об этом, и позаботьтесь о том, чтобы выглядеть безупречно.
Козерог
Не самый простой день; на подарки судьбы и легкие победы рассчитывать не приходится. Постарайтесь сохранить то, чего успели добиться, не тратить силы на достижение сомнительных целей, не выплескивать в спорах и дискуссиях энергию, которой можно было бы найти лучшее применение. Контролируйте расходы, старайтесь внимательно следить за своими вещами: возможны досадные потери, которые принесут немало беспокойства. Новые знакомства будут приятными, однако вы не должны забывать о разборчивости.
Поступки любимого человека могут озадачить и насторожить вас. Старайтесь не давать воли ревности и выражать свое недовольство в предельно тактичной форме: ваши суждения покажутся близким слишком резкими.
Водолей
День весьма противоречивый. Кажется, что дела идут неплохо, но в тот самый момент, когда желанная цель близка, возникают непредвиденные затруднения. Будьте терпеливы – сейчас никак нельзя проявлять раздражительность или давать волю своему гневу. Необходимость заниматься скучными делами вряд ли воодушевит вас на трудовые подвиги, но избежать однообразной работы вряд ли удастся.
Вероятны проблемы в личной жизни. Влюбленные задумаются о будущем отношений, и вряд ли подобные размышления будут приятными. Постарайтесь найти себе занятие по душе, на время отвлечься от проблем. Интересные идеи могут посетить вас в самый неожиданный момент.
Рыбы
Не все планы могут быть реализованы легко и непринужденно; особенно трудно придется тем, для кого этот день связан с разъездами, встречами и светскими мероприятиями. Вероятны недомогания, болезненные состояния, которые не скажутся на настроении, но помешают воплотить в жизнь задуманное. Не возникнет серьезных проблем в общении, вам не грозят конфликты ни с близкими, ни с малознакомыми людьми. Легко поладить с любимым человеком, сблизиться с тем, кто вызывает у вас романтический интерес.
Можно воплотить в жизнь творческие идеи, найти практическое применение своей фантазии. Не бойтесь покупать необычные, экстравагантные вещи или принимать участие в проектах, требующих изобретательности и находчивости.