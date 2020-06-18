Впервые в истории: Елизавета II нарушила королевский протокол

Так, на днях Елизавета II совершила первый видеозвонок в Zoom, что стало историческим событием. Согласно протоколу, королева предпочитает общаться с человеком лично, не используя современных технологий, но ситуация в связи с пандемией изменила правила в королевской семье.

Фрагменты этого исторического события опубликовали на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.

Королева устроила конференцию, к которой присоединилась ее дочь Анна и британцы. Темой 45-минутной беседы стал коронавирус. Елизавета II пообщалась с руководителями волонтерских организаций, которые оказывают помощь инфицированным COVID-19, а также теми, чьи родственники едва не умерли из-за недуга.

Было интересно послушать все эти истории. Я поражена тем, как вы сумели все пережить. Рада, что смогла сегодня пообщаться с такими сильными людьми,