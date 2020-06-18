ФОТО ⟩ Телячьи нежности в Рийгикогу: член Центристской партии удивил Каю Каллас красивым букетом

Сегодня день рождения празднует лидер Партии реформ Кая Каллас. Неожиданно член Центристской партии Кайдо Хёвельсон, единственный из мужчин, присутствовавший в зале, подарил имениннице букет красных роз.
Член Центристской партии Кайдо Хёвельсон настоящий джентельмен, потому что сегодня он оказался единственным мужчиной, присутствовавшим в зале Рийгикогу, который поздравил лидера Партии реформ Каю Каллас с днем рождения.
Это была инициатива всей фракции, а я преподнес этот подарок. Почему бы и нет?
- сказал Хёвельсон порталу Elu24.
По словам Хёвельсона, проблемы выбора не было:
Женщине на день рождения дарят, конечно, розы.
Хёвельсон надеется, что это станет доброй традицией - дарить всем на дни рождения цветы.
Она было приятно удивлена,
- описал он реакцию Каллас.