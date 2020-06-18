Чт, 18.06.2020
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ФОТО ⟩ Телячьи нежности в Рийгикогу: член Центристской партии удивил Каю Каллас красивым букетом

Kaido Höövelson kinkis Kaja Kallasele sületäie roose

ФОТО: Keskerakonna fraktsioon

Сегодня день рождения празднует лидер Партии реформ Кая Каллас. Неожиданно член Центристской партии Кайдо Хёвельсон, единственный из мужчин, присутствовавший в зале, подарил имениннице букет красных роз.

Член Центристской партии Кайдо Хёвельсон настоящий джентельмен, потому что сегодня он оказался единственным мужчиной, присутствовавшим в зале Рийгикогу, который поздравил лидера Партии реформ Каю Каллас с днем рождения.

Кайдо Хёвельсон поздравил Каю Каллас с днем рождения и подарил букет красных роз.

ФОТО: Keskerakonna fraktsioon

Это была инициатива всей фракции, а я преподнес этот подарок. Почему бы и нет?

- сказал Хёвельсон порталу Elu24.

По словам Хёвельсона, проблемы выбора не было:

Женщине на день рождения дарят, конечно, розы.

​Кайдо Хёвельсон поздравил Каю Каллас с днем рождения и подарил букет красных роз.

ФОТО: Keskerakonna fraktsioon

Хёвельсон надеется, что это станет доброй традицией - дарить всем на дни рождения цветы.

Она было приятно удивлена,

- описал он реакцию Каллас.

​Кайдо Хёвельсон поздравил Каю Каллас с днем рождения и подарил букет красных роз.

ФОТО: Keskerakonna fraktsioon

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