Выявлено лучшее в мире место для работы и бизнеса

На втором месте разместилась Дания, а замыкает тройку Швейцария. В пятерку также попали Нидерланды и Гонконг (специальный административный район Китая). Об этом сообщает официальный сайт IMD.

Авторы рейтинга ориентировались на четыре ключевых показателя: состояние инфраструктуры и экономики, эффективность правительства и бизнеса. Они использовали локальные и международные статистические данные, а также опрашивали руководителей компаний из разных отраслей.

Важно отметить, что анализ проводился еще до пандемии коронавируса, однако лидеры рейтинга также продемонстрировали эффективность в борьбе с инфекцией, утверждают авторы доклада.