Выявлено лучшее в мире место для работы и бизнеса

Швейцарский институт развития управления (IMD) определил лучшие места в мире для работы и бизнеса. Возглавил рейтинг, как и в прошлом году, Сингапур, пишет Сегодня.
На втором месте разместилась Дания, а замыкает тройку Швейцария. В пятерку также попали Нидерланды и Гонконг (специальный административный район Китая). Об этом сообщает официальный сайт IMD.
Авторы рейтинга ориентировались на четыре ключевых показателя: состояние инфраструктуры и экономики, эффективность правительства и бизнеса. Они использовали локальные и международные статистические данные, а также опрашивали руководителей компаний из разных отраслей.
Важно отметить, что анализ проводился еще до пандемии коронавируса, однако лидеры рейтинга также продемонстрировали эффективность в борьбе с инфекцией, утверждают авторы доклада.
Любопытно, что в ТОП-10 списка лучших мест в мире для работы и бизнеса вошли также Швеция, Норвегия, Канада, ОАЭ и США.