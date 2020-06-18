ELMAN впервые стал отцом: имя новорожденной девочке придумали фанаты

Участник «Новой Фабрики звезд» поделился приятной новостью — его избранница Маргарита Цой родила дочь. Девочка, которую назвали Мариэль, стала первенцем для супружеской пары. Сейчас новоиспеченные родители получают поздравления от друзей и поклонников, пишет Стархит.
26-летний Эльман Зейналов, выступающий под псевдонимом ELMAN, опубликовал трогательный кадр в личном блоге, на котором он запечатлен вместе с супругой и новорожденной малышкой.
Добро пожаловать в прекрасный мир доченька, мы тебя очень любим. Теперь ты самое дорогое что есть у нас в жизни. Имя для дочери придумал один из фан-аккаунтов, соединив два наших имени Марго и Эльман — Мариэль. Это так прекрасно, спасибо вам. Это в очередной раз доказывает, что мы вас слышим и очень любим!
— подписал кадр артист.
Новоиспеченный отец также показал, как он подготовил квартиру к приезду семьи. Входную дверь исполнитель повязал большим красным бантом, а комнаты украсил воздушными шарами розового, белого и золотистых цветов.
Наконец-таки я забрал свою дочу из роддома. Мои братья рядом со мной, кто-то опоздал, кто-то вовремя, но все сегодня рядом… Я счастлив!
— кричал от радости ELMAN.
Звездные друзья поспешили поздравить молодую семью с счастливым событием. Приятные комментарии оставили: Анна Седокова, Артик, Миша Марвин, Зиверт, Влад Соколовский и многие другие. Поклонники также не остались в стороне и осыпали кумира пожеланиями. «Здоровья маме и малышке»; «Теперь в вашей жизни появился яркий огонек счастья и радости, и пусть этот огонек с каждым днем сияет все ярче», — пишут пользователи. Многим также понравилось, как назвали влюбленные младенца: «Какое красивое имя!»
Напомним, что Эльман Зейналов и Маргарита Цой долгое время старались не комментировать свои отношения. В конце прошлого года их роман перешел на новый уровень: влюбленные сыграли свадьбу. Известно, что супруга обладателя четвертого места в шоу «Новая Фабрика звезд» — успешная модель и бизнесвумен. Знойная брюнетка является владелицей шоу-румов в Москве.