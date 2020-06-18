ELMAN впервые стал отцом: имя новорожденной девочке придумали фанаты

Добро пожаловать в прекрасный мир доченька, мы тебя очень любим. Теперь ты самое дорогое что есть у нас в жизни. Имя для дочери придумал один из фан-аккаунтов, соединив два наших имени Марго и Эльман — Мариэль. Это так прекрасно, спасибо вам. Это в очередной раз доказывает, что мы вас слышим и очень любим!