ВЫ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ ⟩ Шесть продуктов, которые никогда нельзя давать кошкам

Соблазн побаловать любимца велик, но есть шесть продуктов, которые никогда нельзя давать кошкам. Об этом вы могли и не знать, считает zen.yandex.ru!

Солености и копчености

Начнем, пожалуй, с «банальностей». Практически все мало-мальски опытные заводчики знают, что давать кошкам соленое и копченое нельзя, но продолжают баловать своих хвостатых проглотов этими вкусными, но весьма опасными для них блюдами.

Помните, что соль для животных в количествах, употребляемых человеком – сильнейший яд, крайне вредный для их почек, а копченые продукты несут в себе нешуточную угрозу для кошачьей поджелудочной железы. Кроме того, такая еды обычно очень жирная, а это чревато развитием ожирения.

Молоко

Да-да, то самое «кошачье лакомство №1» на самом деле для здоровья котика – еда крайне небезопасная! Помните, что в кишечном тракте взрослых животных практически отсутствуют ферменты, необходимые для нормального переваривания этой еды. Из-за этого молоко в ЖКТ створаживается, а в кишечнике и вовсе начинает гнить. Регулярная подача молока чревата развитием поносов и сильного дисбактериоза.

Кстати, кисломолочные продукты (в том числе сметану и йогурты) котам никак не вредят. Более того, они очень полезны при дисбактериозах, так как способствуют восстановлению нормальной микрофлоры ЖКТ.

Картошка и бобовые

Кошки – ярко выраженные хищники, а потому в их кишечнике полностью отсутствуют ферменты, необходимые для переваривания картофеля. Проще говоря, он выходит из кошачьего организма в полностью неизменном виде. Более того, покормив котика вкусным пюре, вы можете обеспечить его дичайшим метеоризмом на весь последующий день.

К аналогичным последствиям могут привести все виды бобовых культур. В ЖКТ они также не усваиваются, причем метеоризм развивается еще более выраженный.

Речная рыба

Продолжаем раскрывать страшные тайны. Да, и та самая рыба, являющаяся, по мнению многих людей, идеальной пищей для кошек, животных на самом деле кормить не стоит. Во-первых, в сырой речной рыбе много тиаминазы. Это вещество, разрушающее витамин В1. При регулярной подаче такой еды вы можете столкнуться с развитием у питомца нервных припадков и другими малоприятными явлениями. А потому перед кормлением рыбой ее нужно в течение примерно минуты пропарить в кипятке (тиаминаза при этом разрушается).

Во-вторых, в такой пище с большой вероятностью могут быть личинки паразитов (скорее всего, это будут возбудители описторхоза). В-третьих, если и давать рыбу, то лишь самую мелкую. Кости, имеющиеся в крупных тушках для кошек отнюдь не безобидны, и могут вызвать тяжелейшие последствия для здоровья.

Изюм и виноград

Конечно, вряд ли кот будет уплетать эти ягоды в свежем или сухом виде килограммами, но для очень печального исхода может хватить буквально трех или четырех ягод. В них содержится ряд сложных органических соединений, которые, по до сих пор точно не установленным причинам, являются для кошек и собак сильнейшим ядом.

Интересно, что масло из косточек винограда таким действием не обладает, и его иногда используют для наружного применения (при лечении дерматитов и экзем).

Печень (давать можно, но с осторожностью)