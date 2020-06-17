ПАПИНЫ ДОЧКИ ⟩ Александр Ревва показал подросших красавиц-дочерей

Шоумен поделился в своем Instagram фотографией с дочерьми 12-летней Алисой и 7-летней Амели. Обутые в роликовые коньки девочки стоят посреди дороги и держат отца за руки. Старшая одета в толстовку и джинсовые шорты, а младшая в худи и штаны белого цвета. В свою очередь, Александр Ревва выбрал для прогулки спортивный костюм и кроссовки.

Фолловеры осыпали дочерей Александра комплиментами. «Какие красивые у вас дочки», «Папины принцессы», «Прекрасное «трио» дочки и папа!», «Красотки! Счастливый папа!», «Скоро папу перегонят!», «Красавчик-папа с красавицами-дочками!» — подобных комментариев под публикацией не счесть. Многие задались вопросом, почему шоумен не надел ролики, как и его дочки.

Напомним, что Александр и Анжелика Ревва расписались в 2007 году. В том же году у супругов родилась дочь Алиса, а спустя шесть лет дочь Амели. Чтобы освежить в памяти нежные чувства, шоумен устроил для своей жены вторую свадебную церемонию спустя 13 лет брака. Торжество прошло в январе 2020 года на Мальдивах.