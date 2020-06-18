Рыбы - позаботьтесь о здоровье, у Раков возможны финансовые трудности: гороскоп на 18 июня

Лев

Благоприятный день для тех, кто не берет на себя слишком многого и умеет правильно распределять усилия. Занимаясь делами, не пытайтесь справиться со всем в одиночку – лучше найти единомышленников; продуманные альянсы обещает быть вполне эффективными. Вероятен успех в финансовых делах, благоприятное решение вопросов имущественного характера.

Здравый смысл и некоторая доля хладнокровия помогут избежать конфликтов с близкими, сохранить мир в семье и добиться гармонии в отношениях с любимым. Тем, кто склонен строить долгосрочные планы, нужно иметь в виду, что возможны неожиданные события, которые потребуют вашей реакции. Стоит позаботиться о здоровье, поскольку в этот день не исключены недомогания и переутомление.

Дева

Благоприятный день для Дев. Ваши планы воплощаются в реальность, и это не может не радовать. Наиболее удачная ситуация складывается в личных отношениях: поведение любимого человека порадует, у вас появится повод гордиться своим избранником и радоваться его достижениями. Одинокие Девы могут получить интересную информацию, которая даст им возможность что-то изменить в своей жизни.

Подходит день для делового и неформального общения. Приятным будет посещение семейных праздников, много радостных минут подарят встречи с друзьями. Однако вы можете чувствовать себя дискомфортно в непредсказуемых ситуациях, при контактах с необычными людьми, чье поведение трудно прогнозировать

Весы

Этот день хорош для покупок и капиталовложений; широкие возможности откроются перед теми, кто занят преумножением своего имущества, заключает крупные сделки. Вероятно появление новых деловых партнеров, некоторые представители знака получат предложения, сулящие скорый карьерный рост. Можно задуматься о смене области деятельности, однако предпринимать решительные шаги в данном направлении пока рано.

Общение с друзьями и активный отдых пойдут вам на пользу. Веселыми и насыщенными обещают быть вечеринки и семейные праздники. Романтические свидания запомнятся надолго, если вы проявите немного фантазии. Стоит быть внимательнее к своему здоровью, возможно ухудшение самочувствия.

Скорпион

Тем, кто хочет добиться успеха в этот непростой день, нужно правильно рассчитывать свои силы и не браться за дела, которые требуют слишком больших затрат. Есть шанс найти общий язык с людьми, которые ранее вели себя по отношению к вам недружелюбно, преодолеть разногласия в отношениях с коллегами и партнерами, расположить к себе руководство; однако все это потребует усилий, и довольно серьезных.

В домашних делах не будут лишними планирование и учет. Старайтесь сохранять серьезность в течение всего дня, избегайте легкомысленных, необдуманных поступков. Этот день подходит для романтического свидания, общения с симпатичным вам человеком – в обоих случаях лучше отдать предпочтение привычной, хорошо знакомой вам обстановке.

Стрелец