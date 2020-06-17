Эстонская телеведущая Хеэлия Силламаа ждет первенца!

Телеведущая Хеэлия Силламаа (25), которая некоторое время назад пропала с экранов, скоро впервые станет матерью.
Мы с любимым очень рады и с нетерпением ждем,
- подтвердила она порталу Elu24.
Первенец появится на свет осенью.
Но помимо рождения ребенка Хеэлию ждет еще одно большое изменение - переезд из Таллинна в Вильянди.
Так как мой мужчина живет в Вильянди, мы решили, что с маленьким ребенком спокойнее и удобнее жить там,
- сказала она.
Но это не значит, что Хеэлия планирует совсем пропасть с глаз общественности:
Могу слегка приоткрыть завесу тайны и сказать, что пара проектов в планах есть.