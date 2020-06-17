Ср, 17.06.2020
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Эстонская телеведущая Хеэлия Силламаа ждет первенца!

Телеведущая Хеэлия Силламаа

ФОТО: Kristi Tüvi

Телеведущая Хеэлия Силламаа (25), которая некоторое время назад пропала с экранов, скоро впервые станет матерью.

Мы с любимым очень рады и с нетерпением ждем,

- подтвердила она порталу Elu24.

Первенец появится на свет осенью.

Но помимо рождения ребенка Хеэлию ждет еще одно большое изменение - переезд из Таллинна в Вильянди.

Так как мой мужчина живет в Вильянди, мы решили, что с маленьким ребенком спокойнее и удобнее жить там,

- сказала она.

Но это не значит, что Хеэлия планирует совсем пропасть с глаз общественности:

Могу слегка приоткрыть завесу тайны и сказать, что пара проектов в планах есть.

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