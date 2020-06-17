Четыре месяца после родов? Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Четыре месяца назад Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз и родила долгожданного сына Давида. Несмотря на то, что звезда пережила уже четвертое кесарево сечение, она очень быстро восстановилась после родов и уже через неделю щеголяла в бикини и выглядела так, словно и не рожала, пишет Экспресс газета.
За эти месяцы Оксана сначала сильно похудела, а после на режиме самоизоляции умудрилась набрать почти шесть килограммов. При этом своим внешним видом Самойлова полностью довольна и даже рада, что набрала килограммы.
Послезавтра 4 месяца после 4 кс, через 7-10 дней после родов я весила 61 кг, потом в течении 1,5 месяцев резко похудела до своих привычных 55, потом был карантин, и я наела обратно 6 кг. Сейчас я вешу столько, сколько мечтала всю жизнь. Ужасно не хочу похудеть, но чтобы мне держать такой вес, нужно есть за троих. Был даже моментик, когда я немного перестаралась и была 63 кг,
— поделилась своей радостью Оксана.
В доказательство своих слов Оксана выложила фотографию в бикини, вызвав восхищение поклонников, которые считают, что многодетная мама отлично выглядит. Напомним, что два дня назад Оксана и ее супруг Джиган должны были развестись, однако Самойлова забрала заявление о разводе.