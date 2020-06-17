Четыре месяца после родов? Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Послезавтра 4 месяца после 4 кс, через 7-10 дней после родов я весила 61 кг, потом в течении 1,5 месяцев резко похудела до своих привычных 55, потом был карантин, и я наела обратно 6 кг. Сейчас я вешу столько, сколько мечтала всю жизнь. Ужасно не хочу похудеть, но чтобы мне держать такой вес, нужно есть за троих. Был даже моментик, когда я немного перестаралась и была 63 кг,