ВИДЕО ⟩ Безумная красотка устроила купание в фонтане на центральной площади Курессааре

Видео было снято на прошлой неделе рано утром, когда на улице было уже светло. Тем не менее, в это время на площади было довольно много людей. По видео понятно, что съемка делалась минимум тремя смартфонами.

«Обернись, какой-то парень сейчас тоже фотографирует», – за кадром слышится голос молодого человека, пока девушка поклоняется и ходит между струями воды. На ней лишь блузка и нижнее белье.

По словам островитянина, отправившего видео порталу Elu24, оно активно распространяется в сети Facebook. Он не смог уточнить, кто эта полуголая женщина и кто автор видео.

Главный следователь полиции Курессааре Прийт Сепп сказал изданию Saarte Hääl, что если человек передвигается обнаженным в общественном месте и мешает другим, это можно считать нарушением общественного порядка. Если вы стали свидетелем неподобающего поведения – позвоните по номеру 112.