Живительная влага: как правильно пить воду летом

От водного баланса в нашем организме зависит все - работа органов, обмен веществ, гормональный фон. Когда ты достаточно пьешь, суставы смазаны, кожа впитывает необходимые ей элементы, а пищеварение работает, как часы. Кстати, во время жажды даже интеллектуальная деятельность дается сложнее.

Потому и нужно тщательно следить за своим водным балансом, особенно в жаркое время года. Так как правильно пить воду летом?

Это норма

В свое время существовало устоявшееся мнение, что выпивать ежедневно нужно восемь стаканов воды. Но это норма не для всех, ведь количество воды, которое нужно выпивать в сутки, зависит от конституции тела, уровня физической активности человека, а также погодных условий (ведь чем сильнее мы потеем, тем больше воды теряем).

Статистика показывает, что пить в среднем нужно 3,7 литра для мужчин и 1,7 литра для женщин. Однако стоит просчитать более точно по формуле 0,3 мл воды в расчете на 1 кг веса ежедневно. Так ты вычислишь оптимальное количество.

Температура

Важно пить воду правильной температуры. Диетологи и нутрициологи рекомендуют поглощать влагу комнатной температуры, поскольку так она приносит максимальную пользу, а телу не приходится тратить дополнительную энергию на ее нагревание.

Кстати, холодная вода может еще и навредить: она приводит к сужению сосудов в желудке и препятствует процессу пищеварения, замедляет усвоение жидкости.

Как правильно пить воду летом - стакан натощак

За ночь организм человека обезвоживается, поэтому стакан теплой воды натощак является ключом к поддержанию водного баланса в течение дня. Получая порцию воды, организм получает и необходимую энергию.

Еще лучше, если в воду добавить лимон - тогда она насыщается витамином С и очищает организм.

Между едой, а не во время

Обилие воды во время еды разжижает пищеварительные соки и может стать причиной задержки жидкости. И хотя мы все привыкли запивать съеденное, пора от такой привычки отказаться. Вместо этого рекомендуется пить между приемами пищи в течение дня - оптимально за полчаса до еды и через час после.

Продукты с водой

Не только стаканы с водой должны стать твоими спутниками - есть и отличные овощи и фрукты, которые можно есть, чтобы избежать обезвоживания.

Первым в списке, естественно, числится огурец, полный богатой ферментами водой, витаминами группы В и питательными веществами. За ним следует сельдерей, в составе которого есть еще и клетчатка. Они неплохо сочетаются, поэтому можно употреблять их в виде смузи.

Компенсация кофеина и алкоголя

Кофеин и алкоголь - сильные диуретики: это означает, что когда ты пьешь один из этих напитков, организм теряет много воды. Чтобы избежать обезвоживания, компенсируй "ущерб" дополнительной порцией воды.

Носи воду с собой