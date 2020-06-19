Шашлычное безумие в Ласнамяэ: редакция Limon устроила дегустацию в ресторане Kitchen Rõõm

По словам шеф-повара ресторана Артема Орлова, главное в шашлыке - маринад. Именно от него зависит сочность и вкус мяса. Артем поделился с нами несколькими хитростями, которые стоит взять на вооружение каждому.

Отметим, что во всех видах шашлыка, которые мы попробовали, не было использовано ни капли уксуса. Уксус сушит мясо.

Мы продегустировали шесть видов шашлыка: из свинины и курицы. Состав первого маринада для свиного шашлыка: айран, горчица, лук, специи, петрушка, растительное масло. По словам Артема, лук должен быть не просто нарезанным, а тертым – так он быстрее и лучше пропитает кусочки мяса, что добавит им мягкости.

Второй маринад для свиного шашлыка понравится любителям остренького. Его Артем готовил из имбиря, соуса Ворчестер, соевого соуса, тимьяна, лука, петрушки, перца чили и растительного масла.

Следующий маринад можно назвать классическим. В нем нет ничего необычного, а сделать его сможет каждый. Для приготовления понадобятся лук, петрушка, специи и растительное масло.

Маринад для четвертого свиного шашлыка тоже несложен в приготовлении: базилик, гвоздика, лук, специи, минеральная вода и растительное масло.

При приготовлении маринадов стоит использовать газированную минералку. Как говорит Артем Орлов, она делает мясо более мягким.

​Далее мы перешли к шашлыкам из курицы. Оба варианта, как и в случае со свининой, получились довольно необычными на вкус.

Для одного маринада профессионал использовал айран, сметану, пряность сумах, петрушку, специи, чеснок и растительное масло. Второй вариант с цитрусовыми нотками готовился из апельсина, ананасового сока, тимьяна, петрушки, чеснока, различных специй и растительного масла.

Наверняка вы обратили внимание, что все предложенные виды маринадов содержат растительное масло. Именно оно позволяет всем специям максимально раскрыть свои ароматы и лучше соединить их с мясом.

Держать мясо в маринаде нужно около трех часов, и лучше вымесить его руками, пока вся масса не станет липкой. Вот теперь шашлык готов, и можно нанизывать мясо на шампур и отправлять на мангал. Помните, что свиной шашлык готовится на огне 15-20 минут, куриный - 12-15. Во время жарки мясо можно сбрызгивать алкоголем, лучше всего белым вином.