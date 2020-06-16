ФОТО ⟩ Смотрите, как богатый и знаменитый Танель Падар гуляет на своем выпускном в университете

Начавший обучение три года назад Танель Падар сообщил в социальной сети, что теперь он официально имеет высшее образование.

«До уровня cum laude не хватило совсем немного, но все равно за время учебы в университете я научился достигать большего», – намекнул музыкант на свое отцовство.

Падар сказал, что жена и дочь поддерживали его больше всего, а также поблагодарил всех, кто так или иначе мотивировал его во время учебы.

Музыкант опубликовал в качестве воспоминания снимок двухлетней давности, когда университет закончила его любимая женщина Лаурен Вильман.

Смотрите фотографии!

Традиционного выпускного сегодня не было, но церемония состоялась все же дистанционно. Диплом доставили Танелю Падару на дом.