Вт, 16.06.2020
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ФОТО ⟩ Смотрите, как богатый и знаменитый Танель Падар гуляет на своем выпускном в университете

Eesti Laul 2020, I poolfinaal, Tartu, 13.02.2020: Tanel Padar

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Музыкант Танель Падар (39) сегодня стал обладателем диплома бакалавра по специальности предпринимательство в сфере технологий.

Начавший обучение три года назад Танель Падар сообщил в социальной сети, что теперь он официально имеет высшее образование.

«До уровня cum laude не хватило совсем немного, но все равно за время учебы в университете я научился достигать большего», – намекнул музыкант на свое отцовство.

Падар сказал, что жена и дочь поддерживали его больше всего, а также поблагодарил всех, кто так или иначе мотивировал его во время учебы.

Музыкант опубликовал в качестве воспоминания снимок двухлетней давности, когда университет закончила его любимая женщина Лаурен Вильман.

Смотрите фотографии!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Традиционного выпускного сегодня не было, но церемония состоялась все же дистанционно. Диплом доставили Танелю Падару на дом.

Падар бросил учебу в 17 лет, когда вылетел из школы Хальяла. В 2012 году он пошел снова учиться и закончил Таллиннскую гимназию для взрослых в 2015 году. Теперь у него есть и высшее образование.

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