ВИДЕО ⟩ «Самолеты» поднимают в небо таллиннский проект Христов & Геродес: байкеры пришли на помощь

В качестве клипмейкеров дебютировали студия «Дважды два» и известная в Таллинне фотограф и видеооператор Ксения Шабанова

Музыкальный проект «Христов & Геродес» это счастливый семейный и творческий союз. В настоящее время музыканты живут и творят в Эстонии.

Дмитрий Христов — композитор, аранжировщик, гитарист-виртуоз из Москвы с большим послужным списком работы с известными российскими артистами, такими, как Геннадий Богданов (группа «Русские»), группа «Белый Орел», Богдан Титомир, Вадим Степанцов и группа «Бахыт-Компот», группа «Земляне», Анатолий Днепров и многие другие. Обладатель статуса «Золотая гитара России».

Элина Геродес — самобытный автор-исполнитель, музыкант, тренер по вокалу, член Международной Ассоциации Преподавателей Вокала, художник. За 8 лет, которые Элина живет в Эстонии, переехав из Санкт-Петербурга, она успела организовать и осуществить множество творческих проектов.