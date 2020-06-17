Звездная мать Ким Кардашьян растрогала фанатов роликами с дочкой: Норт Уэст исполнилось семь лет

Поздравляю с 7-м днём рождения моего первенца Норт! Я не могу поверить, что тебе 7 лет. Поразительно, как время пролетело так быстро! Ты для меня все и даже больше, чем я когда-либо мечтала! Самый стильный творческий исполнитель Близнец! Я люблю тебя до твоей чужеземной планеты и обратно!