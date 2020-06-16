«Дотянуться до неба»: Элина Нечаева привела подписчиков в восторг новым фото

На фото Элина изображена на пляже Юрмалы, где, по ее словам, пытается дотянуться до неба. На лице певицы сияет озорная улыбка - видимо, ощущение свободы от того, что наконец можно путешествовать хотя бы по странам-соседям, очень положительно влияет на Элину.