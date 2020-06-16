Вт, 16.06.2020
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«Дотянуться до неба»: Элина Нечаева привела подписчиков в восторг новым фото

Элина Нечаева

ФОТО: Instagram

Оперная певица из Эстонии Элина Нечаева поделилась забавным снимком на своей странице в Instagram.

На фото Элина изображена на пляже Юрмалы, где, по ее словам, пытается дотянуться до неба. На лице певицы сияет озорная улыбка - видимо, ощущение свободы от того, что наконец можно путешествовать хотя бы по странам-соседям, очень положительно влияет на Элину.

Стараюсь дотянуться до летнего неба,

- написала она под фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики по достоинству оценили новый снимок певицы и засыпали ее комплиментами.

Действительно прекрасна;

Королева;

У тебя очень красивая фигура,

- написали они.

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