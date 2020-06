Группу Little Big обвинили в плагиате

Однако звезд неоднократно обвиняли во вторичности творчества. И вот появилось очевидное тому доказательство: в Сети распространили ролик, в котором сразу несколько хитов коллектива сравниваются с треками The Black Eyed Peas. Как оказалось, песни Uno и Go Bananas удивительно похожи на My Humps. А вот хит I'm OK звучит практически так же, как и Scream & Shout.