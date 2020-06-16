Группу Little Big обвинили в плагиате

Пользователи Сети сравнили песни Little Big и The Black Eyed Peas. Как оказалось, мелодии сразу трех композиций российского коллектива оказались похожими на хиты американской группы, пишет Стархит.
Группа Little Big стремительно ворвалась в мир российского шоу-бизнеса. Сейчас музыканты на пике популярности — каждая новая композиция ребят практически мгновенно становится хитом, а клипы собирают десятки миллионов просмотров.
Однако звезд неоднократно обвиняли во вторичности творчества. И вот появилось очевидное тому доказательство: в Сети распространили ролик, в котором сразу несколько хитов коллектива сравниваются с треками The Black Eyed Peas. Как оказалось, песни Uno и Go Bananas удивительно похожи на My Humps. А вот хит I'm OK звучит практически так же, как и Scream & Shout.
Пользователи Сети разделились во мнениях: многие пришли к выводу, что Little Big действительно заимствовали мелодии у западных коллег. Но нашлись и те, кто встал на защиту отечественных звезд.
«Никого не смущает, что у нас всего семь нот? Избежать заимствований почти невозможно»; «Даже если они что-то где-то своровали, это не делает их музыку хуже»; «Пусть автор ролика сначала что-то сам сделает и придумает, а уже потом гонит на хорошую группу», — заявляли поклонники коллектива.
Напомним, что в этом году Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении». Группа подготовила для конкурса песню Uno, которая быстро стала хитом. Вот только из-за эпидемии коронавируса мероприятие пришлось отменить. Пока неизвестно, поедет ли коллектив на конкурс в 2021 году. Отметим, даже если они снова будут участвовать, им придется представить уже новый хит.
Сейчас Little Big популярны не только в России, но и в Европе. Их концерты в западных странах всегда проходят с аншлагами. Лидер группы Илья Прусикин неоднократно признавался, что не ожидал подобного успеха. Коллектив создавался ради съемки одного шутливого ролика, но зрители быстро полюбили музыкантов, сделав их известными далеко за пределами родины. Так что небольшой скандал с плагиатом на востребованность Little Big вряд ли повлияет.