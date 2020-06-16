Вт, 16.06.2020
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«Странные ощущения»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись

Агата Муцениеце и Павел Прилучный.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Мировой суд вчера, 15 июня, официально расторг брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Неприятную процедуру артисты решили не посещать. Вместо них на заседании присутствовал общий адвокат теперь уже бывших супругов.

Узнав о разводе, Муцениеце призналась, что испытывает "странные ощущения". С каким настроением встретил новость её экс-супруг, не сообщается. Отвечать на вопросы, касающиеся раздела имущества и возврата девичьей фамилии, защитница интересов семьи не стала.

Напомним, о разводе с Прилучным Муцениеце объявила в феврале. Оформить расторжение брака супруги не успели из-за карантина, который вынуждены были проводить вместе. В апреле 31-летняя артистка пожаловалась подписчикам с маминого аккаунта, что супруг поднял на неё руку, довёл детей до слёз и выгоняет их из дома во время пандемии. После этих обвинений Агата попросила у Павла прощения.

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