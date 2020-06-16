РАЗБИВАЮТ СЕРДЦА ⟩ Лазарев показал подросшего наследника

Новое фото Сергея Лазарева с сыном навело его поклонников на мысль, что у артиста появился серьезный конкурент в борьбе за звание первого красавца отечественного шоу-бизнеса. Певец выложил в Instagram кадр, на котором держит шестилетнего Никиту на руках.

Гладя на снимок, поклонники отметили, что голубоглазый мальчик заметно подрос и уже не уступает в привлекательности знаменитому отцу.

Instagram @lazarevsergey

«Папа и сын разбивают сердца девушкам всех возрастов»; «Лапули! Никита — ангелочек»; «Совсем большой стал, как же быстро растут детки»; «Любящие папа и сын, что может быть прекрасней?» «Какие мужчины!» — отметили в комментариях.