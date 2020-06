ФОТО ⟩ Видео для взрослых снимают? По Таллинну средь бела дня кружит порномобиль

Fake Taxi - порнографический сайт ровно с таким же логотипом, что и на нашем фото, основан в 2013 году компанией Really Useful Ltd, принадлежащей Джонатану Тодду. Видеоролики данного сайта очень похожи по сценарию: красотка садится в такси, между водителем и пассажиром завязывается беседа, а у клиентки, как правило, не хватает денег, чтобы заплатить за поездку. Тогда водитель убеждает ее расплатиться другим, более доступным способом. Большая часть контента на этом сайте платная. Фирма продает эти фильмы для взрослых таким гигантам, как YouPorn и PornHub.