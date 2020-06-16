ФОТО ⟩ Видео для взрослых снимают? По Таллинну средь бела дня кружит порномобиль

«Порно снимают прямо в аэропорту?! Какая-то мадам с ленточкой "Мисс" и кубком в руках сначала позировала фотографу, а потом села в это самое такси», - сказала порталу Limon.ee читательница, оказавшаяся в этот момент неподалеку.

Fake Taxi - порнографический сайт ровно с таким же логотипом, что и на нашем фото, основан в 2013 году компанией Really Useful Ltd, принадлежащей Джонатану Тодду. Видеоролики данного сайта очень похожи по сценарию: красотка садится в такси, между водителем и пассажиром завязывается беседа, а у клиентки, как правило, не хватает денег, чтобы заплатить за поездку. Тогда водитель убеждает ее расплатиться другим, более доступным способом. Большая часть контента на этом сайте платная. Фирма продает эти фильмы для взрослых таким гигантам, как YouPorn и PornHub.

Та самая наклейка ФОТО: Скриншот с сайта https://shopmaailm.ee/

В других странах для съемок используются автомобили без опознавательной маркировки, поэтому совершенно нет гарантии, что в Таллинне действительно снимают порно, поскольку в эстонских интернет-магазинах можно приобрести такую же наклейку на автомобиль за символическую цену - 2 евро и 10 центов, время доставки - от 1 до 4 рабочих дней. Также у нас продаются наклейки Brazzers. Таким образом интернет-магазин предлагает сделать автомобиль более красивым.