ВИДЕО ⟩ Как этим летом планирует расслабиться президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Давайте поговорим о наших парламентариях, здесь нужно называть вещи своими именами: они летом не отдыхают, а встречаются с избирателями. А чем будет заниматься в ближайшие теплые месяцы глава Эстонии - Керсти Кальюлайд? Она пока мечтает о работе. «Следующая неделя будет очень интересной, одна из моих любимых в году. Выпускные в Академии вооруженных сил Эстонии. И поскольку из-за коронавируса 23 июня не будет парада, то на их выпускном будет уникальная возможность обратиться к военным. Также поеду на выпускные в Тартускую медицинскую школу. Мы отметим, что у нас вновь прибавится немножко медсестер, хотя мы беспокоимся о том, что у нас очень мало медсестер и во время этого коронакризиса данный факт был на лицо», - сказала Керсти Кальюлайд.